Polen will US-Atomwaffen im eigenen Land

Warschau. Polens Präsident Andrzej Duda hat die USA am Donnerstag aufgefordert, in seinem Land Atomwaffen zu stationieren. Es sei offensichtlich, dass US-Präsident Donald Trump atomare Sprengköpfe aus westeuropäischen Ländern oder den USA nach Polen verlegen könnte, sagte Duda der Financial Times. Die USA haben seit vielen Jahrzehnten Atomwaffen in europäischen Ländern stationiert. Auch in Deutschland, ohne dass es dazu offizielle Angaben gibt. Die US-Regierung hat bislang eine Stationierung in einem osteuropäischen Land ausgeschlossen. Diese würde Moskau wohl als direkte Provokation verstehen. (dpa/jW)