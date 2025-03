Florian Boillot

Mehrere Metalltafeln von den Grabplatten bekannter Kommunisten, darunter Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Walter Ulbricht, auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde sind gestohlen worden. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es nach Angaben der Berliner Polizei nicht. Da eine politische Motivation »nicht sicher erkennbar« sei, ermittele bis auf weiteres das Fachkommissariat für Kunstdelikte im LKA Berlin, teilte die Behörde am Mittwoch gegenüber junge Welt mit. Der Diebstahl war am Montag nachmittag angezeigt worden. (jW)