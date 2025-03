Canossa in der Wüste

Omar Havana/AP Die einstige Lichtgestalt der westlichen Welt wurde von der Trump-Regierung demontiert (Brüssel, 6.3.2025)

Wenn es sich nicht angesichts des kriegerischen Kontexts verböte, könnte man über die jüngsten Bekundungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nur bitter lachen: Die Ukraine sei von der ersten Sekunde an für Frieden gewesen. Als hätte nicht seine Seite im Frühjahr 2022 auf britisches Insistieren hin die Friedensgespräche mit Russland abgebrochen und im Herbst desselben Jahres Gespräche mit Wladimir Putin per Gesetz ausdrücklich verboten.

Aber seine Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Indiz für die veränderten objektiven Rahmenbedingungen. Selenskij weiß: Wenn er sich jetzt nicht bewegt, dann wird er derjenige sein, der die ukrainische Niederlage eingestehen muss und damit einen Schlussstrich unter seine eigene politische Laufbahn zieht. Gerade bricht die im vergangenen Sommer begonnene ukrai­nische Offensive auf russisches Territorium im Gebiet Kursk spektakulär zusammen. Die Verluste der ukrainischen Armee allein dort gehen offenbar in die Zehntausende, mit steil steigender Tendenz in den vergangenen Tagen und Wochen: Noch vor zwei Wochen gab die Ukrai­ne an, sie habe noch etwa 40.000 Soldaten im Kursker Gebiet stehen, jetzt wird die Zahl der Ukrainer, die rund um Sudscha eingekesselt sind, mit knapp 10.000 angegeben. Von einem organisierten Rückzug ist nichts bekanntgeworden. Wo also sind die übrigen geblieben? »The answer, my friend, is blowing in the wind«, könnte man Bob Dylan zitieren.

Aber immer noch fehlt Selenskijs Bekenntnissen zum Frieden der Ernst. Er macht sie erkennbar nur, um zu erreichen, dass die USA ihm wieder Waffen liefern. Natürlich, um den Krieg weiterführen zu können. Die mangelnde Seriosität der ukrainischen Position wird auch daran ersichtlich, dass er sich der in Frankreich entwickelten Forderung angeschlossen hat, als »ersten Schritt« eine einmonatige Waffenruhe zur See und in der Luft auszurufen. Glaubt er wirklich, dass Russland, das den Luftraum über dem Kampfgebiet weitgehend beherrscht, sich darauf einlässt? Und selbst wenn sich Moskau unter dem Druck von Trumps Sanktionsdrohungen entscheiden sollte, diese Forderung anzunehmen – die im Kursker Gebiet mutmaßlich verlorenen mehreren zehntausend Soldaten wird der ukrainische Präsident nicht so schnell ersetzen können, um den Krieg mit Aussicht auf Erfolg fortzusetzen.

So bleibt ihm nur der Versuch, sich unter die Fittiche des US-Adlers zu begeben, in der – sicherlich begründeten – Hoffnung, dass völlige Willfährigkeit ihm zumindest das politische Überleben sichert. Der Preis dafür wird ein noch stärker knebelndes Rohstoffabkommen sein, das den natürlichen Reichtum der Ukraine den USA ausliefert. Um von diesem Abkommen profitieren zu können, braucht auch Trump einen Waffenstillstand. Denn sonst investiert kein US-Kapital in der Ukraine. Selenskijs Canossagang führt ihn dieser Tage nach Dschidda.