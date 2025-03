Irland: Regierungschef in Washington erwartet

Dublin. Irlands Regierungschef Micheál Martin hat für diese Woche Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington angekündigt. Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte Martin am Montag mit den Worten, er werde sich am Mittwoch mit Trump treffen, »in einem Moment großer Gefahr für die Welt«. Bei den Gesprächen soll es demnach unter anderem um die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten gehen. Das militärisch neutrale Irland ist kein NATO-Mitglied. Der stellvertretende irische Regierungschef Simon Harris hatte Ende Februar die Bereitschaft seines Landes zur Beteiligung an einer möglichen »Friedensmission« zur Absicherung einer künftigen Waffenruhe in der Ukraine signalisiert. (AFP/jW)