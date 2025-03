Belarus: Präsident baut Regierung um

Minsk. In Belarus ist Alexander Turtschin zum neuen Regierungschef ernannt worden. »Wie versprochen, führt eine neue Generation das Land«, sagte Präsident Alexander Lukaschenko am Montag bei der Vorstellung des neuen Kabinetts der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Zuvor hatte er in den vergangenen Tagen mehrere Minister ausgewechselt. Turtschin war bislang Gouverneur des Gebiets Minsk. Den bisherigen Regierungschef Roman Golowtschenko ernannte Lukaschenko gleichzeitig zum Zentralbankchef. Mit der Umbesetzung komme er Golowtschenkos Wunsch nach, der eine stärkere Einbindung des Bankensektors in die Wirtschaft gefordert habe, sagte Lukaschenko. (dpa/jW)