Hamburg: Erstes Treffen von SPD und CDU

Hamburg. Etwa eine Woche nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben sich SPD und CDU am Montag zu einem Sondierungsgespräch getroffen. Die SPD sprach von »Übereinstimmungen« bei »einigen Zukunftsfragen«. Es sei daher ein weiteres Gespräch vereinbart worden. Die Sozialdemokraten wurden bei der Wahl am 2. März stärkste Kraft. Am Freitag gab es ein erstes Sondierungstreffen von SPD und Grünen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bezeichnete Rot-Grün als »Priorität«, ein Bündnis mit der CDU nannte er »zweite Wahl«. (AFP/jW)