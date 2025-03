Kanada: Trudeaus Nachfolger gewählt

Ottawa. Der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney ist in Kanada zum neuen Chef der Liberalen Partei gewählt worden. Laut offiziellem Wahlergebnis setzte sich der 59jährige bei der internen Abstimmung in Ottawa am Sonntag (Ortszeit) gegen seine Mitbewerber durch. Er folgt auf Premier Justin Trudeau, der Anfang Januar angesichts schlechter Umfragewerte und parteiinterner Meinungsverschiedenheiten seinen Rücktritt angekündigt hatte – und übernimmt sowohl die Führung der Partei wie später auch der Regierung. Carney hatte bislang kein gewähltes Amt inne. (AFP/jW)