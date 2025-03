IMAGO/UPI Photo Gegenüber der US-Regierung unter Donald Trump hat Wolodimir Selenskij alles Vertrauen verspielt (Archivbild, Dschidda, 19.5.2023)

Vor seiner Abreise zu Gesprächen mit einer US-Regierungsdelegation in Saudi-Arabien hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij betont, er habe schon immer Frieden gewollt. Die Ukrai­ne sei vom ersten Tag an für Frieden gewesen, nur Russland habe den Krieg fortsetzen wollen. Auf US-Seite ließ sich am Sonntag ein anonymer Regierungsbeamter mit der Aussage zitieren, die USA wollten beim Treffen mit einer ukrainischen Delegation am Dienstag in Saudi-Arabien feststellen, zu welchen Zugeständnissen die Ukraine bereit sei. Man könne nicht sagen, man wolle Frieden und gleichzeitig auf den Grenzen von 2014 oder 2022 bestehen. Aus dieser Aussage lässt sich die US-Verhandlungsposition erschließen: Die Ukraine solle territoriale Verluste hinnehmen, die sie ohnehin nicht rückgängig machen könne, und dafür als das im Kern antirussische Projekt, als das sie aus dem Euromaidan hervorgegangen ist, erhalten bleiben. US-Präsident Donald Trump machte deutlich, dass er das Rohstoffabkommen mit Kiew nur für sinnvoll halte, wenn die Ukraine ihren »Friedenswillen« zeige. Das sei bisher nicht im nötigen Maße geschehen, sagte Trump am Sonntag.

Unterdessen drängen russische Truppen die ukrainischen im Kursker Gebiet offenbar weiter zurück. Die ukrai­nische Seite versucht dem Anschein nach, sich in der Grenzstadt Sudzha festzusetzen, wird aber dort aus mehreren Richtungen angegriffen. Direkte Meldungen aus dem Kampfgebiet gibt es aber kaum. Gleichzeitig weiten russische Truppen offenbar ihren Vorstoß in das angrenzende ukrai­nische Gebiet Sumy aus, um den Nachschub für die ukrainischen Einheiten im Kursker Gebiet zu unterbinden. Im Donbass haben russische Truppen nach Berichten beider Seiten inzwischen den südlichen Stadtrand von Pokrowsk erreicht und versuchen von mehreren Seiten, ins Zentrum vorzudringen. Das ist erfahrungsgemäß mit höheren Verlusten verbunden und war deshalb nicht der ursprüngliche russische Plan. Ein zu Beginn des Winters eingeleitetes Umfassungsmanöver der Stadt ist aber im ukrainischen Widerstand steckengeblieben.