Hamburg: Linke-Kandidatin geht in den Bundestag

Hamburg. Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl wechselt die dortige Linke-Spitzenkandidatin Cansu Özdemir als Abgeordnete in den Bundestag. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung sprach Özdemir, die Kovorsitzende der Fraktion in der Bürgerschaft ist, von einer schweren Entscheidung. Özdemir hatte parallel bei der vorgezogenen Bundestagswahl und bei der Bürgerschaftswahl eine Woche später für die Linke kandidiert. Diese Entscheidung fiel ihren Angaben zufolge noch zu einem Zeitpunkt, als sie eine Bundestagskandidatur als ohnehin »chancenlos« angesehen habe. Die Wahl in den Bundestag habe sie »völlig überrascht«. (AFP/jW)