Macrons »Schutzschirm«: Scholz zurückhaltend

Brüssel. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zurückhaltend zu den Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert, europäische Verbündete unter den »Schutzschirm« französischer Atomwaffen zu nehmen. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel beantwortete der SPD-Politiker eine Frage mit dem Hinweis auf die »nukleare Abschreckung« der NATO, die auf den (unter anderem in Büchel in der Eifel gelagerten) Atomwaffen der USA basiert und an der Deutschland beteiligt ist. Er glaube, es sei die »gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland«, dass dies nicht aufgegeben werden soll. Macron hatte seinen Vorstoß als Antwort »auf den historischen Aufruf des zukünftigen deutschen Kanzlers« Friedrich Merz dargestellt. (dpa/jW)