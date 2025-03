Indien: Debatte um Position zur Regierung

Neu-Delhi. In der anhaltenden Debatte unter kommunistischen Parteien Indiens hat die Abspaltung CPI (ML) Liberation die Position der größeren CPI (M) deutlich kritisiert, wonach die Regierung von Präsident Narendra Modi nicht faschistisch sei, sondern lediglich »neo-faschistische« Eigenschaften aufweise. »Jede Verharmlosung der faschistischen Gefahr zu diesem Zeitpunkt, jede Zweideutigkeit bei der Unterscheidung zwischen der faschistischen Gefahr und den allgemeinen Kategorien des Neoliberalismus und Autoritarismus kann nur die die Wahlkampfstärke und moralische Autorität der Kommunisten untergraben«, sagte der Generalsekretär der CPI (ML) Liberation, Dipankar Bhattacharya, laut Nachrichtenagentur PTI am Sonnabend. Er verwies unter anderem auf Übertritte in der Wählerschaft und sogar von Kadern der CPI (M) zur rechten Regierungspartei BJP. (jW)