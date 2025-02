Indien: Streit um Begriff für Regierung Modi

Neu-Delhi. Die KP Indiens (Marxistisch) hat in einer Mitteilung an die Landesverbände betont, dass man die Regierung des hindunationalistischen Präsidenten Narendra Modi oder den Staat nicht als »neofaschistisch« betrachtet, wie die Nachrichtenagentur PTI am Montag berichtete. Die Regierung weise aber Anzeichen »neofaschistischer Merkmale« auf. Anlass war eine Debatte um den Entwurf für die politische Resolution des für April geplanten 24. Parteitags mit derselben Formulierung. Kritiker sehen darin eine Abweichung von früheren Einschätzungen. (jW)