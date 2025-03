Bayern: Großes Denkmal für Widerstandsgruppe

Burghausen. Im oberbayerischen Burghausen soll am 11. März ein großes Denkmal für die kommunistischen Widerstandskämpfer um Alois Haxpointner eingeweiht werden. Das hat der Sprecher der »Initiative für ein würdevolles Gedenken an die Antifaschisten aus Burghausen«, der Buchautor Max Brym, am vergangenen Sonnabend mitgeteilt. »Das einstige rote Burghausen gedenkt damit speziell des Arbeiterwiderstands in dieser Stadt an der österreichischen Grenze. Das ist ein absoluter antifaschistischer Erfolg«, schreibt Brym weiter. Haxpointner gilt als Führungsfigur der KPD in der Region. Noch Anfang 1933 bekämpften die Kommunisten in und um Burghausen die Nazis – bis schließlich die führenden Kader verhaftet wurden, darunter Haxpointner. (jW)