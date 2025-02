Warnstreik an zwei Flughäfen am Montag

picture alliance/dpa Im Gegensatz zu anstößigen Komödianten können Flüge durch kollektive Aktionen gecancelt werden

Düsseldorf. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi das Flughafenpersonal in Düsseldorf und Köln zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser solle in Köln am Sonntagabend und in Düsseldorf am Montagmorgen beginnen, beiden sollen jeweils 24 Stunden andauern, teilte Verdi am Freitagabend mit. Verdi rechnet mit »mit umfangreichen Auswirkungen auf Passagierflüge an beiden Flughäfen«. Am Dienstag war auch die zweite Entgeltrunde ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi und der Beamtenbund kündigten anschließend an, ihre Arbeitskämpfe vor den nächsten Verhandlungen bundesweit auszuweiten. Die dritte Runde der Gespräche soll am 14. März beginnen. Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. (AFP/jW)