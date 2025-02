Moskau kritisiert Hafturteil gegen Dodik

Banja Luka. Nach der Verurteilung des Präsidenten der Teilrepublik Srpska, Milorad Dodik, wollen Abgeordnete im serbisch dominierten Teil Bosniens sich wehren. Die Abgeordneten debattierten am Donnerstag in der Hauptstadt Banja Luka über mögliche Maßnahmen zur Einschränkung der Macht der bosnischen Regierung in der Teilrepublik. Kritik kam auch aus Moskau. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow nannte das Gefängnisurteil eine »politische Entscheidung«. Weiter erklärte Peskow: »Wir verurteilen solche Aktionen, weil sie nicht nur in der Republika Srpska, sondern auf dem gesamten Balkan zu negativen Konsequenzen führen können.« Dodik war am Mittwoch wegen Missachtung des Hohen Repräsentanten zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. (AFP/jW)