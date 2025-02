UNO warnt vor Hungersnot im Sudan

Genf. Die Vereinten Nationen sehen ein wachsendes Risiko einer großen Hungersnot mit vielen Toten im Sudan. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnte am Donnerstag vor einer Eskalation des seit fast zwei Jahren anhaltenden Krieges. »Der Sudan ist ein Pulverfass, kurz vor einer weiteren Explosion ins Chaos und mit einem zunehmenden Risiko von Greueltaten und zahlreichen Toten durch Hunger«, sagte er vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Nach UN-Angaben ist der Tatbestand der Hungersnot bereits an mindestens fünf Orten im Sudan eingetreten. Das UN-Welternährungsprogramm hatte am Vortag die Verteilung von Nahrungsmitteln in einem von Hungersnot betroffenen Lager für Vertriebene in Norddarfur wegen zunehmender Gewalt ausgesetzt. (Reuters/jW)