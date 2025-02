Israel: Truppen bleiben dauerhaft in Libanon

Jerusalem. Israelische Truppen werden laut Verteidigungsminister Israel Katz dauerhaft in einer »Pufferzone« auf der libanesischen Seite der Grenze bleiben. Israel habe von den USA »grünes Licht« dafür erhalten, Soldaten für unbegrenzte Zeit dort zu stationieren, sagte Katz nach Angaben seines Ministeriums am Donnerstag. Gemäß einer Ende November in Kraft getretenen Waffenruhe mit der Hisbollah hätte Israel seine Truppen bis zum 18. Februar vollständig abziehen müssen. Statt dessen hatte Katz bereits an dem Tag verkündet, Israel behalte weiterhin fünf Kontrollposten im Südlibanon. (AFP/jW)