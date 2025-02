Indien: Gespräche mit EU-Spitzendelegation begonnen

Neu-Delhi. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat in Indien Gespräche über den Ausbau der strategischen Partnerschaft der Staatengemeinschaft mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde begonnen. Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar schätze »ihre Ideen, Indiens Engagement mit Europa neuen Schwung zu verleihen«, schrieb er am Donnerstag über sein Treffen mit von der Leyen in Neu-Delhi. Vor ihrem Besuch nannte von der Leyen Indien einen »unserer vertrauenswürdigsten Freunde und Verbündeten«. Bei den Gesprächen wird es auch um die schwierigen Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen gehen. (dpa/jW)