Kiew stimmt Abkommen mit USA zu

Kiew. Die ukrainische Regierung hat grünes Licht für die Unterzeichnung des mit den USA ausgehandelten Rohstoffabkommens gegeben. Das Kabinett in Kiew veröffentlichte am Donnerstag eine Notiz. Demnach sind Wirtschaftsministerin Julija Swiridenko und Außenminister Andrij Sibiga befähigt, die Unterschrift zu leisten. Präsident Wolodimir Selenskij wird am Freitag in Washington erwartet, um das Abkommen zu finalisieren. US-Präsident Donald Trump hatte auf die Vereinbarung gedrängt, um die USA für geleistete Militärhilfen für die Ukraine zu entschädigen. Auch Frankreich ist mit der Ukraine im Gespräch über die Nutzung wertvoller Rohstoffe, wie Verteidigungsminister Sébastien Lecornu dem Sender France Info sagte. Indessen haben Delegationen der US- und der russischen Regierung am Donnerstag in der Türkei über eine Annäherung beider Länder gesprochen. (AFP/jW)