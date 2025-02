Verlängerung der Weltnaturkonferenz

Rom. Nach einem Misserfolg im vergangenen Jahr geht die Weltnaturkonferenz in die Verlängerung: Vier Monate nach dem Scheitern in Kolumbien kommen Vertreter aus annähernd 200 Ländern am Dienstag in Rom erneut zusammen. Im November hatte sich die 16. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP 16) nicht einigen können. Insbesondere um Finanzierung und Umsetzung früherer Beschlüsse gab es Streit. Für den neuen Anlauf haben die Delegierten nun bis Donnerstag abend Zeit. Das Treffen im kolumbianischen Cali war nach zwei Wochen auch daran gescheitert, dass nicht mehr genug Vertreter anwesend waren, um einen Beschluss zu fassen. (dpa/jW)