CO2-Grenzabgaben nur für Großimporteure

Brüssel. Die EU-Kommission will Unternehmen im Staatenbündnis, die umgerechnet weniger als 50 Tonnen CO2 pro Jahr importieren, von den geplanten CO2-Grenzabgaben ausnehmen. Auf deren Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern entfiele lediglich ein Prozent der CO2-Emissionen der Gesamtimporte aller Unternehmen, heißt es in einem Entwurf der Brüsseler Behörde zu der Abgabe (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), der Reuters am Montag vorlag. (Reuters/jW)