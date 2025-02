1525, 24. Februar: In der Schlacht bei Pavia erleidet der französische König Franz I. eine vernichtende Niederlage gegen Kaiser Karl V. Der Waffengang ist Teil der Italienischen Kriege seit 1494, in denen die Königshäuser Valois und Habsburg um die Vorherrschaft auf der Halbinsel ringen. Der gefangengenommene Franz I. muss 1526 in den Frieden von Madrid einwilligen, durch den Mailand, Genua, Burgund und Neapel an die Habsburger fallen. Nach seiner Freilassung widerruft er den Vertrag, der Kampf um Italien zieht sich noch bis 1559 hin.

1885, 27. Februar: Kaiser Wilhelm I. stellt einen Schutzbrief für die 1884 von dem deutschen Unternehmer und Kolonialpolitiker Carl Peters »erworbenen« Gebiete in Ostafrika aus. Peters hatte sie sich durch deutschsprachige »Verträge« mit weder schreib- noch lesekundigen Häuptlingen angeeignet. Für das Kaiserreich ist damit der Weg frei für das spätere Deutsch-Ostafrika.

1945, 25. Februar: Die US-amerikanische Luftwaffe fliegt einen schweren Luftangriff mit Brandbomben auf Tokio. Die Stadt wird weitgehend zerstört. Die Zahl der Todesopfer wird auf 120.000 geschätzt.

1945, 1. März: Im Rahmen des Projektes »Natter« wird in der Endphase des Zweiten Weltkrieges der weltweit erste Start eines bemannten Raketenflugzeuges durchgeführt. Der deutsche Testpilot Lothar Sieber verliert dabei sein Leben. Anstatt in die Höhe zu fliegen, zerschellt die Maschine kurz nach dem Start mit hoher Geschwindigkeit auf der Erde. Die Bachdem BA 349, genannt »Natter«, sollte im Deutschen Reich als Abfangjäger gegen die alliierte Bombenoffensive eingesetzt werden. Sie kommt nie zum Einsatz.

1955, 27. Februar: Nach einer Dauersitzung nimmt der Deutsche Bundestag die Pariser Verträge an, die das Besatzungsstatut von Westdeutschland beenden. Das Vertragswerk wird am 5. Mai wirksam. Die BRD tritt damit auch dem militärischen Beistandspakt »Westeuropäische Union« und der NATO bei.

1965, 24. Februar: Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht besucht die Vereinte Arabische Republik (Ägypten). Als Sanktion wegen Nichtbeachtung ihres Alleinvertretungsanspruchs stellt die BRD am 7. März die Wirtschaftshilfe an das Land ein. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser reagiert mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur BRD für die Zeit vom 12. bis 16. Mai, dem sich Irak, Syrien, Libanon, Algerien, Jordanien, Jemen, Saudi-Arabien und Sudan anschließen.