Aus für Düsseldorfer Traditionsbetrieb

Düsseldorf. Die bayerische Feinkostfirma Develey, die die Marke Löwensenf 2001 übernommen hatte, will das Produkt künftig in Thüringen herstellen. Mehr als 6.000 Tonnen Senf im Jahr wurden bisher in der Fabrik am Düsseldorfer Flughafen hergestellt. Das Aus des seit 1918 bestehenden Traditionsbetriebs teilte Develey am Dienstag der Belegschaft mit, berichtete das Handelsblatt online am Freitag.(AFP/jW)