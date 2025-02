Pestizide und Öl in Backwaren

Frankfurt am Main. Die in der Faschingszeit beliebten Berliner, die in der Hauptstadt Pfannkuchen und in anderen Regionen auch Krapfen genannt werden, sind nach einer Untersuchung des Magazins Öko-Test häufig mit Pestizidrückständen oder Mineralöl belastet. Von elf getesteten Produkten schnitt keines besser als befriedigend ab, wie die Verbraucherexperten am Freitag in Frankfurt am Main erklärten. Vier der Backwaren fielen sogar durch. Untersucht wurden in vier Fällen Berliner aus deutschlandweit gelisteten Bäckereiketten und sieben aus Supermärkten und Discountern. Kein Produkt war demnach frei von Pestizidrückständen. (AFP/jW)