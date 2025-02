US-Rohstoffabkommen mit Kiew kommt voran

Kiew. Nach tagelangem Streit zwischen den USA und der Ukraine deutet sich Bewegung in der Frage eines Rohstoffabkommens an. Kiew sei »bereit für ein starkes, effektives Investitions- und Sicherheitsabkommen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten«, schrieb der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij am Freitag auf der Plattform X. Zuvor hatte er den Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine, Keith Kellogg, empfangen. Das Treffen sei produktiv gewesen, so Selenskij. Trump will Zugang zu seltenen Erden. Die ukrainischen Vorkommen gelten als wirtschaftlich lukrativ und strategisch bedeutsam. (dpa/jW)