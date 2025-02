1,25 Millionen geflüchtete Ukrainer in Deutschland

Berlin. Drei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Zahl der geflüchteten Ukrainer in Deutschland weiter hoch. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, leben aktuell rund 1,25 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine in der Bundesrepublik. 63 Prozent sind den Angaben zufolge Frauen und Mädchen. Die Zahl hat zuletzt wieder leicht zugenommen. Wie das Innenministerium weiter mitteilte, hielten sich im Dezember rund 1,23 Millionen Ukrainer in Deutschland auf. Am vergangenen Sonnabend waren es laut Ausländerzentralregister 1,25 Millionen. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes haben im November und Dezember 2024 jeweils rund 7.000 Ukrainer Deutschland wieder verlassen. Ukrainische Geflüchtete erhalten einen Aufenthaltsstatus ohne Asylantrag und Bürgergeld anstelle der niedrigeren Asylbewerberleistungen. (dpa/jW)