Gaza: Hamas übergibt Leichname

Tel Aviv. Die Hamas hat am Donnerstag im Gazastreifen unter Vermittlung des Roten Kreuzes die sterblichen Überreste von vier Menschen der israelischen Armee übergeben. Erneut beklagte Israels Regierung dabei eine »unwürdige Inszenierung« seitens der Hamas. Nach Angaben der Organisation sind eine Mutter und zwei Kleinkinder unter den Toten, die alle drei auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Im Gegenzug soll Israel am Sonnabend nun alle Frauen und Minderjährigen freilassen, die seit Oktober 2023 festgenommen wurden und nicht am bewaffneten Kampf beteiligt waren. (dpa/jW)