Österreich: ÖVP und SPÖ vor Einigung

Wien. In Österreich haben die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ bei ihren Koalitionsgesprächen laut Medien eine wichtige Hürde genommen. Beide Seiten einigten sich auf ein Budget für 2025 und 2026, wie dpa am Donnerstag meldete. Damit scheint eine ÖVP-SPÖ-Koalition zum Greifen nah. Allerdings hatten sich auch die rechte FPÖ und die ÖVP bei Verhandlungen in Grundzügen auf ein Budget geeinigt, bevor die mögliche Koalition doch noch platzte. Die aktuellen Gespräche von ÖVP und SPÖ sind der vierte Versuch, nach den Wahlen vom Herbst 2024 eine Koalition zu schmieden. (dpa/jW)