Venezuela verschiebt Parlamentswahl

Caracas. In Venezuela ist die für Ende April geplante Wahl des Parlaments um einen Monat verschoben worden. Statt am 27. April soll sie nun am 25. Mai abgehalten werden, teilte die Wahlbehörde CNE am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Opposition droht mit Boykott. Die Präsidentschaftswahl im Juli 2024 hatte Amtsinhaber Nicolás Maduro gewonnen, dessen Gegner sprechen allerdings nach wie vor von Wahlbetrug. (AFP/jW)