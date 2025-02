Manöver von Südkorea und USA

Seoul. Südkoreanische und US-Streitkräfte haben am Donnerstag eine gemeinsame Militärübung in der Luft abgehalten. An ihr habe auch ein Langstreckenbomber des Typs B-1B teilgenommen, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium bekanntgab. Die eintägige Übung sei dazu gedacht gewesen, die Abschreckungsfähigkeiten gegenüber der »zunehmend ausgefeilten Nuklear- und Raketenbedrohung durch Nordkorea zu demonstrieren«, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums in Seoul. Pjöngjang wertet solche Militärübungen allerdings als Provokation und könnte mit Gegenmaßnahmen reagieren. (dpa/jW)