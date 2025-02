Italien ermittelt wegen Explosionen

Mailand. Nach Explosionen an einem Öltanker vor der Küste Italiens hat die Staatsanwaltschaft von Genua am Donnerstag Terrorermittlungen eingeleitet. Zwei Detonationen hatten demnach am Sonnabend am Rumpf der »Seajewel« unterhalb der Wasserlinie einen Riss verursacht. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen drei Öltanker im Mittelmeer durch Explosionen beschädigt worden. Alle drei Schiffe sollen zuvor russische Häfen angelaufen haben. Der wegen des Ukraine-Kriegs mit US-Sanktionen belegte Betreiber eines der betroffenen Handelsschiffe sprach nach der Detonation von einem Terrorakt. (Reuters/jW)