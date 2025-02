BND macht Kooperation öffentlich

Berlin. Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND und der polnische Auslandsgeheimdienst Agencja Wywiadu (AW) bekennen sich in einem für Geheimdienste ungewöhnlichen Schritt öffentlich zur Zusammenarbeit gegen angebliche russische Angriffe. »AW und BND arbeiten kontinuierlich zusammen, um russische subversive Aktivitäten in Europa zu bekämpfen«, heißt es in einem Beitrag der Dienste auf Facebook. Russische Geheimdienste könnten »ohne das Wissen und die Genehmigung der höchsten Behörden Moskaus keine subversiven Aktivitäten auf dem Territorium Deutschlands und Polens durchführen«, heißt es weiter. (dpa/jW)