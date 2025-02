Viele vermissen soziale Themen im Wahlkampf

Berlin. Viele sehen im aktuellen Bundestagswahlkampf soziale Themen zuwenig berücksichtigt. In einer Civey-Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland (SoVD) gaben 21,9 Prozent an, es werde zuwenig über Renten diskutiert. Zu kurz kommen auch für 18,7 Prozent der Befragten die Themen Pflege und Gesundheit. 15,5 Prozent vermissen Debatten zur Bekämpfung von Armut, und für 12,8 Prozent wird das Wohnen zuwenig berücksichtigt. Die Menschen hätten klare Erwartungen, »doch für sie wichtige Themen finden bisher im Wahlkampf kaum Beachtung«, kritisierte die SoVD-Chefin Michaela Engelmeier in den Funke-Zeitungen. (AFP/jW)