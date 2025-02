Frankreich verbietet »Ewigkeitschemikalien«

Paris. Frankreich hat ein Verbot für die Verwendung von sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) in Kosmetik und Kleidung erlassen, das ab 2026 gilt. Die Nationalversammlung in Paris stimmte für ein Gesetz, das Herstellung, Import und Export sowie den Verkauf von Kosmetikprodukten sowie Kleidung und Schuhen untersagt, die diese per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) enthalten. Sie kommen nicht natürlich vor und überdauern je nach Stoff extrem lange in der Umwelt. Dabei können sie sich weiter anreichern. Die Stoffgruppe umfasst mehr als 10.000 Chemikalien, von denen viele hochgiftig sind. (dpa/jW)