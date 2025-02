Ukraine und USA kritisieren sich gegenseitig

Kiew. Nach Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenkij hat auch der US-amerikanische Nationale Sicherheitsberater, Mike Waltz, die Ukraine am Donnerstag zur Mäßigung aufgefordert. Tags zuvor hatte Trump Selenskij als »Diktator ohne Wahlen« bezeichnet. Dieser hatte daraufhin gesagt, dass Trump sich in einer russischen Desinformationsblase befinde. Ebenfalls am Donnerstag traf sich der ukrainische Außenminister Andrij Sibiga mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg in Kiew. Auch ein Treffen mit Selenskij war geplant. (Reuters/jW)