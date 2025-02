Pistorius: Leichterer Zugang zu Drohnen

Koblenz. Die Bundeswehr soll laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) leichter Zugang zu unbemannten Fluggeräten erhalten. »Wir erhöhen die Stückzahl von bereits eingeführten Drohnen. Wir erleichtern den Zugang – das ist ganz wichtig – zu handelsüblichen Drohnen, auch in den einzelnen Verbänden der Truppe«, sagte Pistorius am Donnerstag nach einem Treffen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeswehr-Beschaffungsamts in Koblenz. Es gehe nicht mehr nur um die zentrale Beschaffung von Drohnen, sondern alle sollten die Möglichkeit haben, in den Verbänden Drohnen zu beschaffen. Zudem sei damit begonnen worden, die Ausbildung anzupassen. Die Abwehr fremder Drohnen werde weiterentwickelt, sagte der Minister. Die BRD werde in Kürze einen besseren Stand erreicht haben. (dpa/jW)