Russland über mögliche NATO-Truppen besorgt

Moskau. Russland hat Bedenken wegen einer möglichen Entsendung von Soldaten aus NATO-Staaten in die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Moskau beobachte die Entwicklungen und Äußerungen in »Europa« genau, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen vom Donnerstag zufolge. Mehrere europäische Staaten diskutieren, für den Fall einer Waffenruhe »Friedenstruppen« in die Ukraine zu entsenden. Zuvor hatte schon der russische Außenminister Sergej Lawrow die Initiative abgelehnt. Die Zeitungen Times und Guardian berichteten, Großbritannien und Frankreich trieben die Diskussion weiter voran. Eine solche Truppe könne demnach weniger als 30.000 Soldaten umfassen. Diskutiert werde, ob diese in wichtigen Städten, Häfen und an kritischer Infrastruktur stationiert werden könnten. Auch sollten Flugzeuge eingesetzt werden. (dpa/jW)