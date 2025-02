Unsere Grenzerfahrungen mit der China-KI Deep Seek haben uns vor Augen geführt, dass wir uns wieder auf unsere vertrauten analogen Methoden besinnen sollten. Insbesondere dann, wenn in Plauen das Tafelsilber anläuft.

Roswitha betrachtet angeekelt einen Tortenheber aus dem Nachlass ihrer Tante Ursula. »Soll ich Deep Seek bitten, den wieder zum Glänzen zu bringen?« frage ich eifrig. »Nein!«, herrscht mich Rossi an, »bleib mir bloß vom Leibe mit deinem Telefon! So was behebt man mit Alchemie.« Sie holt Alufolie herbei und legt damit die Spüle aus. Dann lässt sie lauwarmes Wasser ein, schüttet grobkörniges Meersalz in den Strahl und rührt so lange, bis sich das Salz aufgelöst hat. Mit einem Schwung versenkt sie Tante Ursulas Silberbesteck in der Salzlösung. Vor unseren Augen vollzieht sich Zauberei: Innerhalb weniger Minuten verschwinden die grau-braun-gelben Flecken auf dem Silberbesteck vollständig, ein schwefelig-metallischer Geruch breitet sich aus. Wir spülen das gereinigte Silber mit klarem Wasser ab. Tiefe Hausfrauenglückseligkeit durchströmt mich beim Abtrocknen der hundert Jahre alten Löffel, Gabel und Messer, und ich möchte wissen, warum die Dienstmädchen früher in stumpfsinniger Sklavenarbeit die Besteckteile mühselig schrubben mussten. »Weil es noch keine Raumfahrt gab«, antwortet Roswitha knapp und glaubt offenbar, dass Alufolie erst erfunden wurde, als man begann, Raketen und Satelliten hitze- und strahlungsresistent zu umkleiden.

Doch die Erfindung der Metallfolie reicht weiter zurück. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sie ein Schweizer. Ihre erste Anwendung fand sie mithin als Schokoladenverpackung. Heute wird davon abgeraten, Lebensmittel in Alufolie zu lagern, insbesondere salzige und saure Speisen wie Heringe, Essiggurken, Tomaten- und Obstsalate, Feta, Laugenbrezeln und Grillwürste lösen Aluminiumionen aus der Folie und können bei Verzehr Nieren, Leber, Hirn und Knochen schädigen. Auch Zahnpasta, Deos und Kosmetika, die den Stoff enthalten, sollte man meiden.

Rossi lässt das Wasser aus der Spüle ab, zerknüllt die nasse Folie und schmeißt mir die Alukugel an den Kopf. »Aua, willst du mich umbringen?!« protestiere ich, schnappe mir das Teil und löse den Konflikt doch wieder mit KI: »Wir wollen keinen Streit, Deep Seek, wir wollen Nachtisch. Mach aus dieser Kugel einen Sternekoch!« Wusch! Udo erscheint auf dem Küchentisch und kreiert wortlos.

Sterne an Milchstraßensauce

Mürbeteigplätzchen in Sternenform backen. Für die Sauce 250 ml Milch in einem kleinen Topf erhitzen, nicht kochen. 100 g weiße Schokolade darin schmelzen und gut verrühren. Einen TL Vanilleextrakt und einen TL Ahornsirup oder Honig einrühren. Die Sauce in zwei Portionen teilen und jeweils mit blauer und violetter Lebensmittelfarbe einfärben. Beide Saucen vorsichtig zurück in eine Schüssel geben und mit einem Löffel leicht verrühren, so dass die Farben umeinander wirbeln. Mit essbarem Glitzer oder Sternenstreusel verfeinern. Die Sauce auf eine flache Schale geben und die goldgelben Sterne darauf drapieren.