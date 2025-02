Musks Firma untertunnelt Dubai

Dubai. Die Tunnelbaufirma von US-Multimilliardär und -Regierungsberater Elon Musk kommt dem Bau eines unterirdischen Hochgeschwindigkeitstransportsystems in Dubai immer näher. The Boring Company und die Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai gaben am Freitag bekannt, eine erste Vereinbarung zum Bau des »Dubai Loop« unterzeichnet zu haben. Die Absichtserklärung umfasse eine erste Pilotphase mit elf Stationen, teilte der Tunnelbauer mit. Passagiere sollen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde befördert werden. (Reuters/jW)