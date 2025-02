Tschernobyl: Kiew wirft Russland Angriff vor

Kiew. Die Schutzhülle des 1986 havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl ist dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge bei einem russischen Drohnenangriff erheblich beschädigt worden. Der Drohneneinschlag in der Nacht zu Freitag habe ein Feuer verursacht, das inzwischen aber wieder gelöscht sei, schrieb er auf Telegram. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte, die Strahlenwerte seien nicht erhöht. Russland wies den Vorwurf eines Drohnenangriffs zurück. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, er habe keine genauen Informationen. Die russischen Truppen griffen aber keine Atomanlagen an. Er sprach von einer Provokation seitens der Ukraine. (Reuters/jW)