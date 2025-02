Elf Tote nach Anschlag in Pakistan

Islamabad. In Pakistan sind bei einem Anschlag nahe der südwestlichen Stadt Quetta elf Bergleute getötet worden. Die Opfer waren in der Provinz Belutschistan in einem Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit, als eine Bombe am Wegrand explodierte, wie ein Behördensprecher am Freitag der dpa mitteilte. Acht weitere Minenarbeiter seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden und seien zum Teil in einem kritischen Zustand. Zunächst reklamierte niemand die Tat für sich. In Belutschistan kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die Separatisten der Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA), die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz fordern. (dpa/jW)