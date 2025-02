Mehr deutsche Drohnen für die Ukraine

Kiew/Gilching. Der bayerische Drohnenhersteller Quantum Systems will in diesem Jahr mehr Drohnen in der Ukraine herstellen. Das Unternehmen habe seine Kapazitäten vor Ort verdoppelt, jetzt gehe es um die Frage, wie viele Drohnen Kiew haben wolle, sagte ein Konzernvertreter im Gespräch mit dpa. Das ukrainische Ministerium für strategische Industrien schrieb in einem Facebook-Post, dass sich eine Delegation bei der Münchner NATO-Tagung mit Vertretern der Firma getroffen habe. Es sei besprochen worden, wie die Produktion beschleunigt werden könne. Quantum Systems hat bereits zwei Standorte in der Ukraine. (dpa/jW)