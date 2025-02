Israelische Armee dringt weiter in Syrien vor

Kuneitra. Die israelische Armee ist Berichten zufolge in weitere Dörfer in Syrien nahe den besetzten Golanhöhen eingedrungen. Demnach wurden Soldaten in der Ortschaft Al-Rafid im Westen von Kuneitra gesichtet, wie die in Großbritannien sitzende »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Freitag mitteilte. Bereits zwei Tage zuvor sollen Dutzende Soldaten in den Ort Kudna eingedrungen sein und in Saidna Al-Golan einen Kontrollposten errichtet haben. Lokale Politiker und Anwohner werfen Israel vor, neue Realitäten schaffen zu wollen und auf syrischem Boden Militärposten und Hubschrauberlandeplätze zu errichten. (dpa/jW)