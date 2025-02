Protestaktion bei Grünen-Auftritt

Berlin. Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin mit den Regierungsmitgliedern Annalena Baerbock, Lisa Paus und Robert Habeck hat ein halbes Dutzend palästinasolidarische Aktivisten gegen die Verbrechen der israelischen Streitkräfte in Gaza protestiert. Habeck musste seine Rede in der Columbiahalle am Samstag abend zweimal unterbrechen. Die Aktivisten riefen Parolen wie »Free Palestine«. Sie warfen Israel einen Genozid an den Palästinensern vor. Die BRD mache sich mitschuldig, weil sie Waffen an Israel liefert. Sicherheitsleute führten schließlich einige Aktivisten aus dem Saal. (dpa/jW)