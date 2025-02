FDP-Parteitag gegen Koalition mit Grünen

Potsdam. Der Parteitag der FDP zur Bundestagswahl am 23. Februar hat am Sonntag beschlossen, nicht erneut mit Bündnis 90/Die Grünen eine Bundesregierung zu bilden. »Die entscheidende Frage ist: Lindner oder Habeck im Kabinett«, sagte der FDP-Bundesvorsitzende und Exfinanzminister Christian Lindner über sich und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Jegliche Zusammenarbeit schließt die FDP in ihrem Wahlaufruf außerdem mit AfD, BSW und der Linkspartei aus. (AFP/jW)