Linke: Plan zur Umverteilung besonders hoher Vermögen

Berlin. Der Vorstand der Linkspartei hat am Sonnabend einen Fünfpunkteplan beschlossen, mit dem das Vermögen von Milliardären in der BRD in zehn Jahren halbiert werden soll. Ab einem Vermögen von einer Million Euro soll steuerlich ein Prozent jährlich fällig werden, ab 50 Millionen Euro fünf Prozent. Vermögen über einer Milliarde Euro soll mit zwölf Prozent besteuert werden. Dazu kommt eine einmalige Abgabe. Bei einem Vermögen oberhalb von zwei Millionen Euro soll sie mit zehn Prozent starten, bei höheren Vermögen sind steigende Sätze bis 30 Prozent vorgesehen. Kapitalerträge sollen nicht mehr pauschal mit 25 Prozent besteuert werden. (dpa/jW)