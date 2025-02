Drohnen über Luftwaffenbasis gesichtet

Berlin. Ein Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr bei Husum in Schleswig-Holstein ist offenbar Ziel eines Spionageversuchs mit Drohnen geworden. Eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos in Berlin bestätigte AFP am Sonntag »eine Mehrzahl an Drohnensichtungen am Bundeswehr-Standort Schwesing im Januar«. Ermittlungen ziviler Behörden dazu liefen. Wie die Süddeutsche Zeitung am Sonntag berichtete, kam es auf der Basis zu »sechs Sicherheitsvorkommnissen« mit professionellen Drohnen zwischen dem 9. und 29. Januar. Dort werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen trainiert. (AFP/jW)