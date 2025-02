USA stellen Unternehmenskontrolle ein

Washington. Die Verbraucherschutzbehörde im US-Finanzsektor (CFPB) soll ihre Aktivitäten wie die Aufsicht über Unternehmen einstellen. Der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte CFPB-Chef Russell Vought habe die Beschäftigten am Samstag abend (Ortszeit) dazu angewiesen, wie aus einem Dokument hervorgeht, in das Reuters Einsicht hatte. Vought kündigte zudem auf der Plattform X an, dass er die Finanzierung der Behörde für das nächste Quartal auf null reduzieren werde, da die über 700 Millionen Dollar an Bargeld ausreichend seien. In seinem Schreiben wies Vought die Mitarbeitenden an, »alle Aufsichts- und Prüfungsaktivitäten einzustellen«. Die CFPB wurde eingerichtet, um Finanzprodukte für Verbraucher nach der globalen Finanzkrise von 2008 zu überwachen und zu regulieren. Die Behörde beaufsichtigt Banken, Hypothekendarlehensgeber und Geldtransferdienste. (Reuters/jW)