Goma: Mehr als 160 Frauen vergewaltigt

Goma. In der Millionenstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem Gefängnisausbruch mindestens 160 Frauen vergewaltigt worden. Es handelte sich dabei um weibliche Insassen des Gefängnisses in Goma, aus dem im Zuge der Kämpfe am 27. Januar Tausende Gefangene fliehen konnten.

»Mehr als 160 Frauen im Munzenze-Gefängnis wurden vergewaltigt, und eine noch unbekannte Zahl wurde verbrannt, als ihr Gefängnisflügel in Brand gesteckt wurde«, sagte der zuständige Kriminalbeamte Robert Kayembe der dpa am Telefon. (dpa/jW)