Trump: Verbot für Transgenderathleten

Washington. US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das Transathletinnen in den USA die Teilnahme an Wettkämpfen in weiblichen Sportdisziplinen verbietet. »Mit diesem Erlass ist der Krieg gegen den Frauensport beendet«, sagte der 78jährige am Mittwoch im Weißen Haus. Die Anordnung, die sofort in Kraft tritt, betrifft vor allem den Highschool-, Universitäts- und Breitensport.

Nach Angaben von Vertretern des Weißen Hauses ermächtige die Anordnung das Bildungsministerium, zu untersuchen, wie die Schulen »Title IX« umsetzen. Dabei handelt es sich um ein Gesetz, das die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in staatlich finanzierten Bildungsprogrammen verbietet. »Wer zulässt, dass Männer Frauensportmannschaften übernehmen oder in ihre Umkleideräume eindringen, zieht Ermittlungen wegen Verstoßes gegen ›Title IX‹ auf sich und riskiert die Bundesfinanzierung«, sagte Trump. (AFP/jW)